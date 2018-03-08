Sürmeli’den Yozgatspor’a galibiyet yemeği

Yozgat Sürmeli Mangal Keyfi sahipleri Hüseyin, Sinan ve Emre Tokat tarafından Yozgatsporlu oyunculara Adana Büyükşehir Belediyespor karşısında alınan galibiyetten dolayı yemek programı düzenlediler. Yozgat Sürmeli Mangal Keyfi sahiplerinden Hüseyin Tokat, Yozgatspor’un Adana Büyükşehir Belediyespor ile oynadığı müsabaka öncesinde galip gelmeleri durumunda yemek sözü verdiğini söyledi. Yozgatsporlu oyuncuların Adana Büyükşehir Belediyespor karşısında güzel bir oyun ortaya koyarak galip geldikleri için sözlerini yerine getirdiklerini dile getiren Tokat, ‘’Biz her zaman Yozgatspor’un yanındayız. Her zaman destek vermeye hazırız. Yeter ki takımımız galibiyetlerine devam edip bizleri gururlandırsınlar’’ dedi.

Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün ise Yozgatspor’un yürüdüğü şampiyonluk yolunda bu tip jestlerin önemli olduğunu dile getirdi. Sürmeli Mangal Keyfi sahipleri Hüseyin ve Sinan Tokat ile babaları Agahefendi Mahallesi Muhtarı Çelebi Tokat’a teşekkür eden Akgün, ‘’Böyle jestler takımımız oyuncularına büyük moral oluyor. Bu tip desteklere ihtiyacımız var’’ dedi.