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SÜPER ŞAMPiYON

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde Süper Lige çıkmayı önceki haftalarda garantileyen Yozgat Bozokspor, konuk ettiği İstanbul Üniversitesi’ni 28-27 yenerek, bitime bir hafta kala matematiksel olarak da şampiyonluğunu ilan etti.

SÜPER ŞAMPiYON

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde Süper Lige çıkmayı önceki haftalarda garantileyen Yozgat Bozokspor, konuk ettiği İstanbul Üniversitesi’ni 28-27 yenerek, bitime bir hafta kala matematiksel olarak da şampiyonluğunu ilan etti.

01 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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SÜPER ŞAMPiYON

İstanbul Üniversitesi, Yozgat’tan istediği puanı çıkartamayınca Süper Lige çıkan üçüncü takım Ankara Hentbol İhtisas oldu. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Ankara bölgesinden İsmail Doğan, Küntay Taşkın yönetti. Ankara bölgesinden Zafer Karayazgan’ın gözlemci olarak görev aldığı müsabaka oldukça çekişmeye sahne oldu. Müsabakanın ilk dakikalarında kırmızı siyahlılar skor üstünlüğünü yakaladı. Konuk takım İstanbul Üniversitesi, müsabakanın 5’inci dakikasından itibaren toparlanıp, müsabakaya ortak olmaya çalıştı. Karşılıklı gollerle geçen müsabakanın ilk yarısını Yozgat Bozokspor 15-13 önde kapattı. İkinci yarıda etkili başlayan İstanbul Üniversitesi, hem oyunda hem de skorda eşitliği sağladı. Agresif savunma yaparak kırmızı siyahlılara gol izni vermeyen konuk ekip, hakemlerin hatalı kararları ile skor üstünlüğünü eline geçirdi. Yozgat Bozokspor Kalecisi Erkan Akdağ’ın kritik kurtarışlarının ardından müsabakaya ağırlığını koyan kırmızı siyahlılar, son anlara önde girdi. Müsabakanın hakemi Küntay Taşkın üç metre kuralını gerekçe göstererek 7 metre atışı verdi. Pozisyonda Yozgat Bozokspor’dan Muhammed Emde Bilgin kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Atmosferi geren bu kararın ardından atışı kullanan Bilal Öner Arat, topu direğe nişanladı. Müsabakayı 28-27 ev sahibi ekip kazanarak, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak da garantiledi. Yozgat Bozokspor’dan Jovan Talevski, Hamed Vahabi Dizaji, Şenol Uğuz, İstanbul Üniversitesi Spor Birliği’nden Kaan Küçük, Alperen Arabacı, Bilal Öner Arat, Cenk Köker, Ahmet Şenel Şahin iki dakika cezası aldı. Yozgat Bozokspor’dan Jovan Talevski, Hamed Vahabi Dizaji, Şenol Uğuz, İstanbul Üniversitesi Spor Birliği’nden Alperen Arabacı, Kaan Sağır ve Ahmet Şenel Şahin sarı kart gördüler. Yozgat Bozokspor’da Dmytro Turchenko, İstanbul Üniversitesi Spor Birliği’nden Kaan Sağır attıkları 8’er golle müsabakanın en skorer isimleri oldular.

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