Süper Lige katılmayacak

Geçtiğimiz sezon Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımın yer aldığı birinci ligde 18 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 38 puan toplamasını başaran, EGOspor ve Araç Belediyespor ile Süper Lige yükselme başarısı elde eden Polatlı Belediyespor, Süper Lig’de mücadele etmeyeceğini yeniden birinci ligde yollarına devam edeceği öğrenildi. Hentbol Gazete’den Tarık Girgin’in Polatlı Belediyespor Kulübünden resmi açıklama başlığı ile yaptığı paylaşıma göre, 2021-2022 sezonunda Polatlı Belediyespor olarak yine 1. ligde mücadele etme kararı aldıklarını duyurdu.