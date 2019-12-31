Süper Lig’de genç Yozgatlı

Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu A Grubunda mücadele eden Sorgun Gençlikspor’un altyapısından yetişip, A takımından da forma giydikten sonra bu sene Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’a transfer olan 18 yaşındaki Osman Can Çötür takımının Trabzonspor ile oynadığı müsabakada ilk defa Süper Lig’de forma giydi. Trabzonspor müsabakasında ilk defa oynadığı Süper Lig’de ilk 11’de sahaya çıkan genç futbolcu yaşına rağmen güçlü rakipleri karşısında gösterdiği performans ile büyük beğeni topladı. 90 dakika forma giyen 18 yaşındaki Osman Can Çötür, gelecek için umut verdi.