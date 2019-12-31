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Süper Lig’de genç Yozgatlı

KAYSERİSPOR Forması giyen Yozgatlı genç yıldız Osman Can Çötür, Trabzonspor müsabakasında ilk defa Süper Lig’de mücadele etti.

Süper Lig’de genç Yozgatlı

KAYSERİSPOR Forması giyen Yozgatlı genç yıldız Osman Can Çötür, Trabzonspor müsabakasında ilk defa Süper Lig’de mücadele etti.

31 Aralık 2019 Salı 04:04
Süper Lig’de genç Yozgatlı

Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu A Grubunda mücadele eden Sorgun Gençlikspor’un altyapısından yetişip, A takımından da forma giydikten sonra bu sene Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’a transfer olan 18 yaşındaki Osman Can Çötür takımının Trabzonspor ile oynadığı müsabakada ilk defa Süper Lig’de forma giydi. Trabzonspor müsabakasında ilk defa oynadığı Süper Lig’de ilk 11’de sahaya çıkan genç futbolcu yaşına rağmen güçlü rakipleri karşısında gösterdiği performans ile büyük beğeni topladı. 90 dakika forma giyen 18 yaşındaki Osman Can Çötür, gelecek için umut verdi. 

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Süper Lig’de Genç Yozgatlı
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