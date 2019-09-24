SÜPER BİZE LÜKS GELDİ!

YOZGAT'ı Süper Lig'de temsil eden takımlar bir bir tarihin tozlu sayfalarına havale ediliyor. Geçtiğimiz sezon Hentbol Erkekler Birinci Ligi'nde rakiplerini geride bırakıp Süper Lig'e yeniden çıkan Yozgat Bozokspor'dahn sonra, bir önceki sezon Süper Lige çıkan Yozgatspor Güreş takımı da sahipsiz kaldı. Son olarak yaptığı mücadele sonucunda ligde kalmayı başarıp, önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele etme hakkını elde eden Yozgatspor Güreş kulübünün akibeti henüz netlik kazanmadı. Yozgatspor'un futbol ağırlıklı olarak lig mücadelesini sürdürecek olması nedeniyle Belediye bünyesinde kurulacak yeni bir güreş kulübü bünyesinde lige çıkması beklenirken, henüz bir adımın atılmadığı, takımın önümüzdeki sezon müsabakalara çıkma ihtimalinin ortadan kalktığı kaydedildi. Yozgat bozokspor Hentbol takımının Süper Lige veda etmesinin ardından Güreş takımının da Süper Lig'e veda edecek olması, Yozgat Amatör Ligi'nde önemli bir yere sahip bulunan Yozgat İl Özel İdarespor'un faaliyetlerini durdurması 'Yozgat'ta sporun çöküşü' olarak yorumlanmaya başlandı. Dünya ve Avrupa Şampiyonu, Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp gibi daha bir çok milli mayo giyen güreşçilerin yetiştiği Yozgat'ta, yıktırılıp, yerineden yapılmayan Güreş Eğitim Merkezi'nde, sporcular güç koşullar altında çalışırken, bir de kulübün kapanacak olması, gençlerin gardını da düşürdü. Yozgat'ta amatörden, profesyonel liglere, farklı branşlara kadar sporun her geçen gün irtifa kaybetmesi karşısında ilgililerin sessiz kalması da sporun bitişine zemin hazırlandığı söylentilerini hızlandırdı. Spor çevreleri, 'Yozgat'ta sportif başarı istenmiyor. Sahada elde ettiğimiz başarılar ne yazikki sahipsizlik yüzünden heba oluyor' yorumunu yapıyorlar.