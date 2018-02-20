Sungurlu zirveyi bırakmıyor

Orduspor’un ligden çekilmesi nedeniyle haftayı dinlenerek geçiren Sungurlu Belediyespor liderliğini sürdürürken, en yakın takipçisi Sorgun Belediyespor, Play-Off mücadelesi veren Bafra Belediyespor’u 3-2 yendi. Tokat Belediye Plevnespor konuk ettiği Çorun Gençlikspor’a 3-0 yenilirken, bir defaya mahsus sahaya çıkmama hakkını kullanan Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni Erzurum Spor Lisesi 3-0 hükmen kazandı.