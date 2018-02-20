Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115943
ALTIN
162.436
DOLAR
3.7746
STERLİN
5.2860
EURO
4.6622

Sungurlu zirveyi bırakmıyor

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’inin bitimine iki hafta kalan Play-Off’lara kalmayı garantileyen Sungurlu Belediyespor zirveyi kimseye bırakmadı.

Sungurlu zirveyi bırakmıyor

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’inin bitimine iki hafta kalan Play-Off’lara kalmayı garantileyen Sungurlu Belediyespor zirveyi kimseye bırakmadı.

20 Şubat 2018 Salı 07:00
22 Okunma
Sungurlu zirveyi bırakmıyor

Orduspor’un ligden çekilmesi nedeniyle haftayı dinlenerek geçiren Sungurlu Belediyespor liderliğini sürdürürken, en yakın takipçisi Sorgun Belediyespor, Play-Off mücadelesi veren Bafra Belediyespor’u 3-2 yendi. Tokat Belediye Plevnespor konuk ettiği Çorun Gençlikspor’a 3-0 yenilirken, bir defaya mahsus sahaya çıkmama hakkını kullanan Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni Erzurum Spor Lisesi 3-0 hükmen kazandı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
GENÇLER YARIŞTI
GENÇLER YARIŞTI
Satrançta Çekerek üstünlüğü
Satrançta Çekerek üstünlüğü
Rıza, bağımlılıkla mücadele projesinde
Rıza, bağımlılıkla mücadele projesinde
Çiğdemlispor kuruldu
Çiğdemlispor kuruldu
Sorgun’da Ordu hazırlıkları
Sorgun’da Ordu hazırlıkları
U16’da koltuk Yemenoğlu’nun
U16’da koltuk Yemenoğlu’nun

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim