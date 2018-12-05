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SUNGURLU MESAiSi BAŞLADI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor bir günlük iznin ardından hafta sonu deplasmanda Sungurlu Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

SUNGURLU MESAiSi BAŞLADI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor bir günlük iznin ardından hafta sonu deplasmanda Sungurlu Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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SUNGURLU MESAiSi BAŞLADI

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışmalarına başlayan kırmızı siyahlı ekip, kondisyon ağırlıklı antrenman yaptı. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini Turhal karşısında oyuncularının iyi mücadele edip haklı bir galibiyet aldığını söyledi. Turhal maçının artık geride kaldığını ve önlerinden Sungurlu Belediyespor müsabakasının olduğunu vurgulayan Baş, ‘’Yozgatspor olarak hedefimize emin adımlar ile yürüyoruz. Ladik Belediyespor maçı dışında kaybımız yok. Bu hafta Sungurlu deplasmanından da 3 üç puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bizim için kolay maç yok. Bütün müsabakalar çok çor ve bu zorlu müsabakaların üstesinden gelebilecek bir takımız. Sungurlu Belediyespor müsabakasına da iyi hazırlanıp üç puan almak istiyoruz’’ dedi. 

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