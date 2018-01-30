Sungurlu koltuğunu korudu

Sorgun Belediyespor, Erzurum Spor Lisesi takımını 3-0 yenerek takibini sürdürdü.
Ligde Bafra Belediyesi Tokat Belediyesini 3-0 yendi. Ordu Anadolu İHL takımı, Çorum Belediyesi’ne evinde 3-0 yenildi.
Sungurlu Belediye 10 10 0 30 5 29
Sorgun Belediye 10 9 1 27 6 26
Bafra Belediye 11 8 3 28 11 24
Çorum Belediye 11 6 5 22 15 20
Ordu Anadolu İHL 10 3 7 10 25 7
Tokat Belediye 11 3 8 9 29 7
Erzurum Spor Lisesi 9 2 7 10 21 7
Gümüşhane Telekom 10 0 10 6 30 3
Orduspor 0 0 0 0 0 0
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