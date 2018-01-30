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Sungurlu koltuğunu korudu

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu 2’inci Ligi 3’üncü Grupta Sungurlu Belediyespor, haftayı bay geçmesine rağmen koltuğunu korudu.

Sungurlu koltuğunu korudu

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu 2’inci Ligi 3’üncü Grupta Sungurlu Belediyespor, haftayı bay geçmesine rağmen koltuğunu korudu.

30 Ocak 2018 Salı 07:00
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Sungurlu koltuğunu korudu

Sorgun Belediyespor, Erzurum Spor Lisesi takımını 3-0 yenerek takibini sürdürdü.
Ligde Bafra Belediyesi Tokat Belediyesini 3-0 yendi. Ordu Anadolu İHL takımı, Çorum Belediyesi’ne evinde 3-0 yenildi. 

Sungurlu Belediye      10        10        0          30        5          29

Sorgun Belediye         10        9          1          27        6          26

Bafra Belediye           11        8          3          28        11        24

Çorum Belediye         11        6          5          22        15        20

Ordu Anadolu İHL    10        3          7          10        25        7

Tokat Belediye           11        3          8          9          29        7

Erzurum Spor Lisesi   9          2          7          10        21        7

Gümüşhane Telekom  10        0          10        6          30        3

Orduspor                    0          0          0          0          0          0

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