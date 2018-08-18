Sunay Güneş Bulancakspor’da

Bölgesel Amatör Lig 3.Grup Giresun temsilcisi Bulancakspor geçtiğimiz sezon bir başka Giresun temsilcisi Görelespor'u çalıştıran teknik direktör Sunay Güneş ile anlaşmaya vararak, Kulüp Başkanı Erol Beyaz, Başkan yardımcısı Mustafa Taranoğlu, Genel Kaptan şükrü Bodur, hazır bulunduğu törenle sözleşme imzaladı. 2008 yılında İzmir Gümüşordu takımında antrenörlüğe başlayan Güneş, profesyonel liglerde Yozgatspor, Akçaabat Sebatspor, Altay takımlarından antrenör Tavşanlı Linyitspor'da teknik direktör olarak, Bölgesel Amatör Ligde Çorumspor, Merzifonspor, Karsspor, Çine Madranspor, Havran Fatih Belediyespor, Görelespor takımlarında görev yapmıştı.