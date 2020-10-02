Sultangazi’den forma

Kaykılı köyü gençlerinin çalışmalarını sosyal medya üzerinden takip eden Erkan, gençlere moral ve destek verdi. Kaykılı köyündeki çalışmalara öncülük eden Din Görevlisi Ebuzer Özdemir, ‘’Bu zarif ve bizler için çok değerli hediyelerinden dolayı Sultangazi Belediye Başkanı Sayın Abdurrahman Dursun bey başta olmak üzere, Sultanşehir Futbol Klubü Başkanı Oğuz Erkan beye, gönlü bizimle olan tüm Sultangazili kardeşlerimize şahsım ve köy halkımız adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Selam ve hürmetlerimi sunuyorum’’ dedi.