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Süleyman Kozan Çamlıkspor’da

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Çamlıkspor, transfer çalışmalarına ağırlık vermeye başladı.

08 Eylül 2020 Salı 00:44
Süleyman Kozan Çamlıkspor’da

Çamlıkspor yönetimi hem iç hem de dış transferde belirledikleri oyuncular ile tek tek görüşerek anlaşma zemini arıyor. Yozgat Çamlıkspor’un teknik ekibinin verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten yönetim, dış transferde tecrübeli isim Süleyman Kozan ile anlaştı. Çamlıkspor’dan yapılan açıklamada Yozgat spor camiasının yetiştirmiş olduğu ender futbolculardan biri olan Süleyman Kozan ile anlaşma sağladıkları bildirildi. Yozgat Çamlıkspor Genel kaptanı Çetin Uyar, Süleyman Kozan’ın kalitesiyle ve yeteneğiyle tartışılmayacak bir futbolcu olduğunu söyledi. Yozgat’ın birçok takımında oynamış her takımda adından söz ettiren nadir futbolculardan biri olduğunu da dile getiren Uyar, ‘’Süleyman Kozan ile birlikte takımımızın gücüne güç katmış olduk. Orta saha mevkiine Yozgat’ın en iyi orta saha oyuncusunu almış olduk. Kendisine başarılar diliyorum. Takımımıza hayırlı olsun transferlerimiz devam edecek inşallah’’ dedi.
Yeni sezonda Çamlıkspor olarak ligde adlarından söz ettireceklerine inandığını dile getiren Uyar, ''Yeni sezon hazırlıklarının startını erkenden vererek çalışmalara önümüzdeki günlerde başlayacağız. Üst sıraları zorlayan ve adından söz ettirecek olan bir Çamlıkspor oluşturmayı amaçlıyoruz. Bunun için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor'' diye konuştu. 

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Süleyman Kozan Çamlıkspor’da
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