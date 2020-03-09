Su topu heyecanı tamam

Kısa adı ANALİG olan Anadolu Yıldızlar Ligi su topu grup müsabakaları Yozgat’ta yapıldı. Erkekler ve kızlar kategorisinde gerçekleştirilen müsabakalar oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti. Kızlarda Osmaniye, Nevşehir, Karabük, Hatay, Kayseri, Giresun ve Elazığ Ankara, Trabzon ve Gaziantep takımları bir üst tura çıkabilmek için çaba sarf ettiler. Erkeklerde ise Gaziantep, Kayseri, Trabzon, Giresun Ankara, Malatya, Nevşehir, Adıyaman, Konya, Elazığ ve Hatay takımları bir üst tura çıkabilmek için mücadele etti. Müsabakalarda ilk iki sırayı alan takımlar bir üst tura yükselirken, düzenlenen tören ile dereceye giren takımlara madalyaları verildi.