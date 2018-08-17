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Su Kayağında merkez oluyoruz

YOZGAT’ta kurulumuna geçtiğimiz yıl başlanılan Kablolu Su Kayağı sosyal tesisinde sona gelinirken, sosyal tesislerin yapımı da hızlandırıldı.

Su Kayağında merkez oluyoruz

YOZGAT’ta kurulumuna geçtiğimiz yıl başlanılan Kablolu Su Kayağı sosyal tesisinde sona gelinirken, sosyal tesislerin yapımı da hızlandırıldı.

17 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Su Kayağında merkez oluyoruz

Spor Vadisi içerisinde bulunan gölette kurulumu tamamlanmak üzere olan tesisin hizmete açılmasıyla birlikte, ulusal düzeyde müsabakaların yapılabileceği kaydedildi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, “İlimiz yeni bir spor dalına daha kapı araladı. Ülkemizde son dönemlerde yaygınlaşan kablolu su kayağı tesisini ilimize kazandırmak için başlattığımız çalışmanın sonuna geldik. Biz Yozgat’ı spor turizmi merkezi yapmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve bu konuda ilimize spor konusunda yatırım yapmak isteyen herkese sonuna kadar destek vereceğiz” dedi.
Hem Yozgat’ta yaşayan hem de dışardan Yozgat’a gelecek kişilerin hayat kalitesinin bu tesislerle artacağını, Yozgat’ın tatil ve spor alanında fırsat şehri haline geleceğini ifade eden Vali Yurtnaç, Kadınlar Termal Aqua Park, Spor Vadisi, Kablolu Su Kayağı ile Yozgat’ın sınıf atlayacağını belirtti. Çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Vali Yurtnaç, “Kısa bir süre önce başlanılan çalışmaların sonuna gelindi. Tesis kısa sürede tamamlanarak kullanılabilir hale gelecek. Burada kablolu su kayağı tesisinin yanı sıra kafeterya, lokanta, düğün salonu, piknik alanları ve yürüyüş yolları da olacak. Bu tesislerin inşaatları da devam ediyor. Tesislerin tamamlanmasıyla birlikte burası hem Yozgat için hem de Yozgat’a dışardan gelecek vatandaşlarımız için bir cazibe merkezi olacak” diye konuştu.

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