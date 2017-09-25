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Su kayağı yapacağız

YOZGAT’ta geçtiğimiz yıl ilk etabı tamamlanan Spor Vadisi projesinin ikinci etabında yer alan ‘Kablolu Su Kayağı’ tesisinin yapımına hız verildi.

Su kayağı yapacağız

YOZGAT’ta geçtiğimiz yıl ilk etabı tamamlanan Spor Vadisi projesinin ikinci etabında yer alan ‘Kablolu Su Kayağı’ tesisinin yapımına hız verildi.

25 Eylül 2017 Pazartesi 07:00
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Su kayağı yapacağız

Ülkemizde son yıllarda hızla yaygınlaşan, Yozgat’ta da kurulumu yapılan Kablolu Su Kayağı tesisinde sona gelindi. Spor Vadisi içerisindeki gölette kenarında kurulumu tamamlanmak üzere olan tesiste incelemede bulunan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, “İlimiz yeni bir spor dalına daha kapı araladı. Ülkemizde son dönemlerde yaygınlaşan kablolu su kayağı tesisini ilimize kazandırmak için başlattığımız çalışmanın sonuna geldik. Biz Yozgat’ı spor turizmi merkezi yapmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve bu konuda ilimize spor konusunda yatırım yapmak isteyen herkese sonuna kadar destek vereceğiz” dedi.
Vali Yurtnaç, Yozgat’ta yaşayan hem de dışardan Yozgat’a gelecek kişilerin hayat kalitesinin bu tesislerle artacağını, Yozgat’ın tatil ve spor alanında fırsat şehri haline geleceğini ifade etti. Vali Yurtnaç, Kadınlar Termal Aqua Park, Spor Vadisi, Kablolu Su Kayağı ile Yozgat’ın sınıf atlayacağını belirtti.  Çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Vali Yurtnaç, “Kısa bir süre önce başlanılan çalışmaların sonuna gelindi. Tesis bir ay içerisinde tamamlanarak, kullanılabilir hale gelecek. Burada kablolu su kayağı tesisinin yanı sıra kafeterya, lokanta, düğün salonu, piknik alanları ve yürüyüş yolları da olacak. Saydığımız tesislerin inşaatlarına da başlanıldı. Tesislerin tamamlanmasıyla birlikte burası hem Yozgat için hem de Yozgat’a dışardan gelecek vatandaşlarımız için bir cazibe merkezi olacak” diye konuştu.
 

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