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Stresten kurtulmak istiyoruz’

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un başarılı oyuncusu Aytaç, ligde birebir rakipleri karşılarında alacakları galibiyetler ile stresli müsabakalardan kurtulmak istediklerini söyledi.

22 Şubat 2020 Cumartesi 03:43
Stresten kurtulmak istiyoruz’

Kırmızı siyahlı ekibin başarılı oyuncusu Aytaç, Modafenspor ile oynadıkları müsabakanın kendileri için çok önemli olan bir müsabaka olduğunu söyledi. Alt sıralardan kurtulmak için ve Altındağ Belediyespor ile oynadıkları müsabakanın değerinin olması için Modafensporu yenmeleri gerektiğini ve bunu da başardıklarını ifade eden Aytaç, ‘’Takım arkadaşlarım ile birlikte çok iyi mücadele ettik ve kazandık. Bayrampaşaspor ile oynayacağımız müsabakaya tüm taraftarlarımızı davet ediyoruz. Bayrampaşaspor karşısında da galip gelip daha da üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Kalan müsabakalarımızda da daha rahat müsabaka oynamak istiyoruz. Stresli maçlardan kurtulmayı amaçlıyoruz. Bütün Yozgatspor camiasına armağan olsun bu galibiyet. Taraftarlarımız bize verdikleri destekleri sürdürsünler biz onların desteği ile birlikte Bayrampaşaspor ile oynayacağımız maçı kazanıp daha üst sıralara tırmanacağımıza inanıyoruz’’ dedi. 

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Stresten Kurtulmak Istiyoruz’
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