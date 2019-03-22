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STRES ATTILAR

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde liderliğini sürdüren Yozgat Bozokspor’da bazı oyuncular izinli oldukları bu haftada Nevşehir’e giderek stres attılar.

STRES ATTILAR

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde liderliğini sürdüren Yozgat Bozokspor’da bazı oyuncular izinli oldukları bu haftada Nevşehir’e giderek stres attılar.

22 Mart 2019 Cuma 00:00
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STRES ATTILAR

Geçtiğimiz hafta Güneysuspor ile oynanan ve Yozgat Bozokspor’un galibiyeti ile sonuçlanan müsabaka sonrasında oyunculara Antrenör Hacı Hüseyin Çelik tarafından bir haftalık izin verilmişti. İzinlerini bazı oyuncular memleketlerine giderek değerlendirirken bazı oyuncular ise Yozgat’ta kaldı. Yozgat’ta kalan oyunculardan Jovan Talevski ile Muhammed Emre Bilgin Nevşehir’de Ürgüp ve Kapadokya’ya giderek lig setresini orada attılar. 

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