STRES ATTILAR

Geçtiğimiz hafta Güneysuspor ile oynanan ve Yozgat Bozokspor’un galibiyeti ile sonuçlanan müsabaka sonrasında oyunculara Antrenör Hacı Hüseyin Çelik tarafından bir haftalık izin verilmişti. İzinlerini bazı oyuncular memleketlerine giderek değerlendirirken bazı oyuncular ise Yozgat’ta kaldı. Yozgat’ta kalan oyunculardan Jovan Talevski ile Muhammed Emre Bilgin Nevşehir’de Ürgüp ve Kapadokya’ya giderek lig setresini orada attılar.