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STATTA SONA GELiNDi

ÇEKEREK ilçesinde FİFA standartlarında yeniden inşa edilen Çekerek stadyumu tamamlanmak üzere.

STATTA SONA GELiNDi

ÇEKEREK ilçesinde FİFA standartlarında yeniden inşa edilen Çekerek stadyumu tamamlanmak üzere.

20 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
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STATTA SONA GELiNDi

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın Başbakanlık Müsteşarlığı döneminde talimatı ile Çekerek ilçesine kazandırılan, 3. Lig ayarında ve FİFA standartlarında yapılan, stadyumunun saha inşasının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, Çekerek stadının en kısa sürede faaliyete geçeceğini söyledi. FİFA standartlarında yapılan statlarının büyük bir kısmının tamamlandığını hatırlatan Bozkurt, ‘’Böyle güzel bir projenin ilçemize kazandırılmasında çok büyük emeği olan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’a çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.

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