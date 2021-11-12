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Statta gölge oyunu

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü grupta mücadele eden Yozgatspor’un müsabakalarını oynadığı Bozok Stadı dış sahasında brandalar arkasında maç izlemeye çalışan taraftarların stat içerisinde görünümü gölge oyununu aratmıyor.

12 Kasım 2021 Cuma 00:36
Statta gölge oyunu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Yozgatspor’un lig müsabakalarını dış saha oynamasına karar verilmesinin ardından Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Bozok Stadı dış sahası TFF standartlarına uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda sahanın kale arkaları branda ile kapatıldı. Hafta sonu Yozgatspor ile Çayıralan Esnafspor arasında Bozok Stadı dış sanasında oynanan lig müsabakasını izlemeye gelen taraftarlar brandalara rağmen kale arkasında müsabakayı izlemeye çalıştılar. Taraftarlar brandalar arkasında müsabakayı izlemeye çalışırken saha içesinde ise ilgin görüntülere neden oldular. Gölge oyununu aratmayan branda arkasındaki taraftarların görüntüleri gazetemiz muhabirlerinden İhsan Çelikkaya’nın objektiflerine böyle yansıdı. 

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