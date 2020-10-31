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Statta doğum günü

YOZGATSPOR ile Mardin Fosfatspor arasında Bozok Stadında oynan lig müsabakası öncesinde basın tribününde doğum günü pastası kesildi.

31 Ekim 2020 Cumartesi 00:32
Statta doğum günü

Misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta Yozgatspor Mardinspor’u konuk etti. Bozok stadında oynanan müsabaka öncesinde Stat Müdürü Abidin Eraslan, basın tribününde meslektaşımız, Hakimiyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Çetin Mermertaş için hazırlattığı yaş pastayı kesti. 45 yaşına basan Çetin Mermertaş, kendisi için hazırlanan yaş pastayı Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, Yozgatspor yöneticileri ve basın mensubu arkadaşları ile birlikte keserken duygulu anlar yaşadı. 45’inci yaş günün unutmayan Bozok Stadı Müdürü Abidin Eraslan’a teşekkür eden Mermertaş, kendisine böyle güzel bir sürpriz yapıldığı için çok mutluğu olduğunu ve bir o kadar çokta şaşırdığını söyledi.

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Statta Doğum Günü
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