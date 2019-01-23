Statta değişim

Maraton tribününün arka tarafının kapanması ile ilgili çalışmalar Cumartesi günü itibariyle başlarken, şeref tribününde ise il dışından gelen misafirlere de çeşitli ikramlarda bulunuldu. Basın tribünü ile ilgili de 3 Şubat tarihinde oynanacak olan müsabaka öncesinde gerekli çalışmaların yapılacağı ve standartlara uygun hale getirileceği bildirildi. Stada gelen herkesin memnun ayrıldığı bu değişimin sezon sonu ve bundan sonraki sezonlarda da devam etmesi bekleniyor.