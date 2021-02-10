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Statta Cimnastik kursu

SORGUN Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan Cimnastik kursu bahar havasının yaşandığı şu günlerde Sorgun İlçe stadında devam ediyor.

10 Şubat 2021 Çarşamba 00:19
Statta Cimnastik kursu

Antrenör Sema Uslu gözetiminde gerçekleştirilen Cimnastik kursuna çocuklar yoğun ilgi gösterirken Covit-19 kurallarına uyularak çalışmalar yapılıyor. Özellikle 10 yaş altı minik öğrencilerin tercih ettiği Cimnastik kursunda çocukların vücutlarının esnekliklerini korumaları için çalışmalar yapılıyor. Kas kemik yapısının kuvvetlendiren cimnastik, Sinir-kas koordinasyonunun mükemmel seviyeye ulaşabilmesini, bedenlerini daha bilinçli bir şekilde kullanabilme ve esneklik kazanabilme, daha sosyal ve dışa dönük bireyler oluşturmada önemli bir rol oynuyor.  

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Statta Cimnastik Kursu
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