Statta Cimnastik kursu

Antrenör Sema Uslu gözetiminde gerçekleştirilen Cimnastik kursuna çocuklar yoğun ilgi gösterirken Covit-19 kurallarına uyularak çalışmalar yapılıyor. Özellikle 10 yaş altı minik öğrencilerin tercih ettiği Cimnastik kursunda çocukların vücutlarının esnekliklerini korumaları için çalışmalar yapılıyor. Kas kemik yapısının kuvvetlendiren cimnastik, Sinir-kas koordinasyonunun mükemmel seviyeye ulaşabilmesini, bedenlerini daha bilinçli bir şekilde kullanabilme ve esneklik kazanabilme, daha sosyal ve dışa dönük bireyler oluşturmada önemli bir rol oynuyor.