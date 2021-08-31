STATTA ÇALIŞMALAR DEVAM EDiYOR

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında ihalesi yapılan Ocak ayında tribünleri yıkılan Yozgat Bozok Stadının Mart ayı içerisinde de tribün inşaatına başlanılmıştı.

Yaklaşık 5 aydır devam eden tribün inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ederken, tribünlerin yol tarafındaki bölümünde de inşaat yükselmeye başladı. 500 gün sürecek olan stat inşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra Bozok stadı yeni tribünleri ile Yozgatspor’a hizmet etmeye devam edecek. 2001 yılında Galatasaray’ın Yimpaş Yozgatspor’a maçın ilk 1.5 dakikasında Ayew ve Preko’nun attığı gollerle 2-0 yenik duruma düşüp, 4-2 yenildiği maça sahne olan Bozok Stadı yıkılıp yerine yenisinin yapılması için Aralık ayında çalışmalar başlatılmıştı. 70 günde yerle bir olan Bozok Stadında tribünler belli olmaya başladı. 1974 yılında yapımı tamamlanan Yozgat Bozok Stadında uzun yıllar toprak zemin maçlar oynandı. 1990 yıllının başlarında çimlendirilen stat bu güne kadar birkaç kez tadilata alındı. 46 yıl sonra yıkımına karar verilen Yozgat Bozok Stadının tribünleri tamamen yenilenerek yeni bir görüntüye kavuşacak.