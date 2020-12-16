STAT YOZGATSPOR’U BEKLEYECEK

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yozgat Bozok Stadının yıkım ihalesi önceki gün yapılırken, stadın yıkımına misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un ilk yarı müsabakalarını tamamlamasının ardından başlanılacağı öğrenildi. Yozgat Bozok Stadı’nın hurda karşılığı yıkım ihalesi Yozgat Valiliği salonunda yapılırken ihaleye 54 firmanın katıldığı bildirildi. Açık arttırma suretiyle yapılan ihaleyi bir Ankara firmasının aldığı ve yıkım işi için bu firmanın Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne 1 milyon 700 bin lira para ödeyeceği öğrenildi. 1974 yılında yapımı tamamlanan Yozgat Bozok Stadı toprak saha olarak hizmet veriyordu. 1990 yıllının başlarında çimlendirilen stat bu güne kadar birkaç kez tadilata alındı. 46 yıl sonra tamamen yıkılacak olan Yozgat Bozok Stadının yıkım ihalesi önceki gün gerçekleştirildi. İhaleye Yozgat ile birlikte Ankara, İstanbul, Düzce Erzurum, Tokat gibi illerden toplam 54 firma katıldı. Açık arttırma sureti ile yapılan ihale Ankara firmasında kalırken, ihaleyi alan firmanın dosyalarının incelenmesinin ardından yer teslimi için Yozgatspor lig müsabakasında ilk yarıyı tamamlanması beklenecek. 7 Ocak tarihinde yer tesliminin yapılması planlanırken, yüklenici firma ise yer teslimini sonrasında hava muhalefeti olmaması durumunda 70 gün içerisinde yıkım işini tamamlaması gerektiği belirtildi. Hurda karşılığında gerçekleştirilen ihalede yüklenici firmanın stadın yıkım işini tamamladıktan sonra stattan çıkacak hurdalar için Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne 1 milyon 700 bin lira ödeme yapacağı kaydedildi. 29 Aralık tarihinde ise stadın yapım ihalesinin gerçekleştirileceği ve 500 gün içerisinde de yeni stadın tamamlanması hedefleniyor.