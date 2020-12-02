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STAT YIKILIYOR

YOZGAT’a yapımı planlanan yeni stat için Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yıkım ihalesi yapacak.

02 Aralık 2020 Çarşamba 00:41
STAT YIKILIYOR

Yıllar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söz verdiği ve bu sene başında da somut adımlar atılarak Yozgat’a yeni stat yapılması için başlatılan çalışmaların sonuna gelindi. Her ne kadar spor kamuoyu yeni stadın yerinin mevcut stadın bulunduğu yerden başka bir yere yapılması fikrinde birleşse de, mevcut stat yıkılarak yerine yenisinin yapılması kararlaştırıldı. Yılan hikayesine dönen yeni stat yapımı için Gençlik ve Spor Bakanlığı somut adımlar atmaya başladı ve stadın yıkımı için ihale ilanına çıktı. Yozgat Şehir Stadyumunun hurda karşılığı yıkım ve moloz nakli işi için ihale ilanına çıkan Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ihaleye katılacak firmaları beklemeye koyuldu. 14 Aralık tarihinde yapılacak olan ihaleyi alan firmaya 5 gün içerisinde yer teslimi yapılacağı ve 70 gün içerisinde de yıkım işinin tamamlanacağı bildirildi. İhaleyi alan firmanın Yozgat şehir Stadında betonarme blokları, temeli, planda gösterilen istinat duvarları, çelik konstrüksiyon çatısı ve 4 adet aydınlatma direği, trafo ve güç merkezinin hurda karşılığı yıkılarak, molozların yasal moloz döküm alanına taşımasını yapacağı öğrenildi.

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STAT YIKILIYOR
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