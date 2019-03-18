Stat yenilenecek

Kasapoğlu, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında, herkese yüzme öğretmeyi hedeflediklerini, sporun sadece futboldan ibaret olmadığını, sporu birçok branştan müteşekkil addettiklerini kaydetti. Bakan Kasapoğlu, "Bedenen sağlığımızı korumanın, devam ettirmenin yollarından biri de spor yapmaktır. Sporu yaygınlaştıracağız, bunu yaygınlaştırmak için de sportif tesisleşmenin önemini biliyoruz" diye konuştu. Bakan Kasapoğlu, Bozok Stadını gezdi, stadın yenileceğini, bu konuda gerekli çalışmaların hemen başlatılacağının altını çizdi.