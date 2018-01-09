Stat ve Salon Cumhurbaşkanı için hazırlanıyor

Rıza Kayaalp Spor Salon’u ile Bozok Stadında temizlik çalışmaları yürütülürken, tadilat gereken yerlerde de tadilatlar yapılıyor.

IŞIKLANDIRMAYA BAKIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın helikopterinin ineceği Bozok Stadının ışıklandırmaları da bakıma alındı. Daha önce Yozgatspor’un Çorum Belediyespor ile oynadığı sezon açılışı müsabakasında çalıştırılan ve müsabakanın ikinci yarısında arızalanan stat ışıklandırmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan için yeniden bakıma alındı. Sezon açılış müsabakasında yanan elektrik aksamları değiştirilirken, son iki gündür de ışıklandırmalar çalıştırılarak denemesi yapılıyor.

