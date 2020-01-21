STAT MODERNiZE EDiLECEK

Yozgat’ta uzun yıllardır akıbeti merakla beklenen Bozok Şehir Stadyumu’na ilişkin adımlar atılıyor. Şehir stadyumun taşınma fikrine soğuk bakılmasının ardından modernize edilmesine yönelik proje hazırlıklarına star verildi. Geçtiğimiz hafta içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri şehir stadında incelemelerde bulundu. Bozok Şehir Stadı iç ve dış alanında gerekli incelemeleri yaparak, notları tutan teknik ekip bu yıl içerisinde projeyi ortaya çıkaracak. Bozok Şehir Stadı’nda modernize çalışmaları kapsamında kapasitesinin artırılmasının yanı sıra tribünlerinin kapatılması planlanıyor. Bozok Şehir Stadı’nın yaşam merkezine dönüştürüleceği ve ekonomiye katkı getirmesi ve spor kulüplerinin yararlanabileceği şekilde düzenleneceği öğrenildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yerel seçim sürecinde Yozgat’a yaptığı ziyarette Bozok Şehir Stadı’nın modernize edilmesine yönelik çalışmaların yapılacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.