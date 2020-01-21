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STAT MODERNiZE EDiLECEK

YOZGAT Bozok Şehir Stadyumu’nun modernize edilmesi amacıyla proje çalışmalarına başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, mevcut Bozok Şehir Stadı’nın günümüz şartlarına göre modernize edecek.

STAT MODERNiZE EDiLECEK

YOZGAT Bozok Şehir Stadyumu’nun modernize edilmesi amacıyla proje çalışmalarına başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, mevcut Bozok Şehir Stadı’nın günümüz şartlarına göre modernize edecek.

21 Ocak 2020 Salı 03:16
STAT MODERNiZE EDiLECEK

Yozgat’ta uzun yıllardır akıbeti merakla beklenen Bozok Şehir Stadyumu’na ilişkin adımlar atılıyor. Şehir stadyumun taşınma fikrine soğuk bakılmasının ardından modernize edilmesine yönelik proje hazırlıklarına star verildi. Geçtiğimiz hafta içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri şehir stadında incelemelerde bulundu. Bozok Şehir Stadı iç ve dış alanında gerekli incelemeleri yaparak, notları tutan teknik ekip bu yıl içerisinde projeyi ortaya çıkaracak. Bozok Şehir Stadı’nda modernize çalışmaları kapsamında kapasitesinin artırılmasının yanı sıra tribünlerinin kapatılması planlanıyor. Bozok Şehir Stadı’nın yaşam merkezine dönüştürüleceği ve ekonomiye katkı getirmesi ve spor kulüplerinin yararlanabileceği şekilde düzenleneceği öğrenildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yerel seçim sürecinde Yozgat’a yaptığı ziyarette Bozok Şehir Stadı’nın modernize edilmesine yönelik çalışmaların yapılacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

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STAT MODERNiZE EDiLECEK
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