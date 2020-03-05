Stat maça hazır

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’nu müsabakalarını oynadığı Bozok Stadında saha içerisinde temizlik çalışması yapıldı. Kırmızı siyahlı ekibin Pazar günü Somaspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli stadı müsabakaya hazır hale getirmeye çalışıyor. Kar ve yağmurun ardından çim sahada oluşan çamur ve pislikle görevliler tarafından temizlendi. Yozgatspor’un Somaspor ile oynayacağı müsabakaya hazır hale getirilen statta temizlik çalışması sonrasında Yozgatspor teknik ağırlıklı antrenman yaptı.