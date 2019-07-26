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Stat lige hazır

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor’un müsabakalarını oynayacağı Bozok stadında yapılan tadilat çalışmaları sonrasında lige hazır hale getirildi.

Stat lige hazır

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor’un müsabakalarını oynayacağı Bozok stadında yapılan tadilat çalışmaları sonrasında lige hazır hale getirildi.

26 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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Stat lige hazır

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından yapılan denetimler sonrasında 26 maddelik eksik listesi çıkartılmış ve Bozok Stadının Üçüncü Ligi müsabakalarının oynanmasına uygun olmadığı raporu verilmişti. 26 maddelik eksik listesi Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne iletilmesinin ardından kurum tarafından Bozok stadında tadilat çalışmalarına başlanmıştı. Eksik listesinde yapılması mümkün olan eksiklikler Bozok stadında giderildi ve şuanda stat müsabaka oynanabilecek hale getirildi.

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