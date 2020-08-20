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STAT KiRA BEDELiNE TEPKi!

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor’da Kulüp Başkanı Kazım Arsan, stadyumun kiralanması hususunda takımların çektiği sıkıntılar üzerine açıklamalarda bulundu.

20 Ağustos 2020 Perşembe 00:10
STAT KiRA BEDELiNE TEPKi!

Yozgatspor yönetimi olarak yeni sezonda şehrin beklentilerini karşılamak adına güçlü ve dinamik bir kadro kurmak için çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Arslan, yeni sezon hazırlıklarına takımın tesislerde yaptığı kamp ile başladığını hatırlattı. Transferler oldukça kamuoyu ile paylaşacaklarının altını çizen Arslan, ‘’Yönetim olarak takımımızı sahipsiz bırakmayacağız. Transferler ve takım kurma çalışmalarımızın yanı sıra bu sezon birde maçlarımızı oynayacağımız stadyum sorunumuz ortaya çıktı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından konulan stadyum kira bedelleri oldukça yüksek, belirlenen kira bedelinin ise bir kısmının peşinen yatırılması gerekiyor. Yoksa kiralama yapamıyoruz. Bu Yozgat’ta olduğu gibi diğer şehirlerde bulunan takımlar içinde büyük sorun arz ediyor. Şehir takımlarının durumları ortada, birde bunun üzerine bakanlık tarafından yüksek kira ücreti istenmesi bizleri hayli zorluyor. Şehrimizde 3. Lig gibi bir seviyede maç yapılabilecek 1 tane Stadyumumuz var. Siyasilerimiz ve bürokratlarımız Yozgat’ın takımı olan Yozgatspor’un bu stadyumda maçlarını yapabilmesi adına ellerini taşın altına koymalı. Takımın yönetimi biziz ancak bu takım tüm Yozgat’a mal olmuş Yozgatlıyım diyen herkesin takımı. Bunun için herkesin elinden geleni yapacağına inanıyoruz ve beklentilerimiz bu yönde. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yozgatspor'dan ve diğer il takımlarından istenilen kira miktarına spor bakanlığının ihtiyacı olmaması gerekir. Ayriyeten görüşme içerisinde olduğumuz diğer il takım yöneticilerinden kiralama ücreti ödemesinin ya yapılmadığını yada sembolik rakamlarla yapıldığı bilinirken şehrin takımının şehrin stadından kayıtsız şartsız faydalanması gerektiğini düşünüyor ve bu anlamsız talepten vazgeçilmesini bekliyoruz” dedi. 

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STAT KiRA BEDELiNE TEPKi!
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