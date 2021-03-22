Stat inşaatı başladı

Yozgat Bozok stadı tribünlerinin yıkılıp, yapım ihalesi tamamlandıktan sonra Yozgat Kamuoyunda verilen tepkilere rağmen Bozok Stadının inşaat çalışmaları dün itibariyle resmen başladı. Geçtiğimiz ay içerisinde yüklenici firma tarafından yıkım işi tamamlanmış ve yapım işi için ihalesi gerçekleştirilmişti. İhale sonrasında yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştı. Yer teslimi sonrasında özellikle sosyal medya üzerinden siyasetçilere çağrıda bulunulmuş ve stat inşaatının durdurulup başka bir yere yeni bir stat yapılması istenmişti. Oluşan kamuoyuna rağmen stat inşaatına başlanıldı. 500 gün sürecek olan stat inşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra Bozok stadı yeni tribünleri ile Yozgatspor’a hizmet etmeye devam edecek.