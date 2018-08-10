Stat dökülüyor!

Saray köyünün belediyelik olduğu dönemde bakımı yapılan ve Sarayspor ile birlikte Saraylı gençlerin kullandığı saha beldenin köy statüsüne alınmasının ardından bakımsızlıktan atıl durumda kalmıştı. Kamil Kılıçaslan ismini taşıyan atıl futbol sahasında incelemelerde bulunan CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven yetkililerin bu stadın halini görmelerini istedi. Keven, Yerköy Saray köyünde Kamil Kılıçarslan Stadı'nı incelediklerini, yetkililerin bu stadın halini görmesi gerektiğini söyledi. Belediye kapanmadan önce bakımı yapılan bu stadın şuan atıl durumda kaldığını dile getiren Keven, biran önce bakımının yapılarak Saray gençlerine kazandırılması gerektiğini vurguladı. Keven, ‘’Yetkililerin bu stadın halini görmesi lazım... Belediye kapanmadan önce bakımı yapılan bu stat şuan atıl durumda kalmış. Bir zamanlar çim sahada futbol maçları yapılıyordu burada. Bununla birlikte Yozgat’a kamp için gelen lig takımları Turizm Otelcilikte konaklıyor, bu sahada da antrenman yapıyorlardı. Biran önce bakımının yapılarak Saray gençlerine tekrar kazandırılması gerekiyor. Kapanan belediyelerin yürüttüğü çalışmaları İl Özel İdaresi’nin devam ettirmesi gerekiyor” dedi.