Stat çalışmaları tam gaz

Kaymakam Evren Çakır, bazı kurum amirleriyle birlikte inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunup, yüklenici firma yetkilisinden bilgi aldı. Spor Toto Genel Müdürlüğü tarafından verilen maddi destekle futbol stadı yaklaşık 1,5 milyon liralık harcamayla yenilendi. Sosyal tesislerinin yanında portatif tribünü, ışıklandırması ile komple bir tesis olan tesislerdeki çalışmalar nedeniyle Yozgat Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubunda mücadele veren Çekerek Belediyespor, lig maçlarını komşu ilçe olan Aydıncık Kazankaya sahasında oynuyor.