Startı Vali Polat verdi

Geçtiğimiz sene yapılması planlanan ancak Covit19 tedbirleri kapsamında iptal edilen okul sporlarında 2021-2022 sezonu dün yapılan açılış ile başladı. Yozgat Bozok Stadı dış sahasında Ayfen Yozgat Fen Lisesi ile Şehit Mustafa Arslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında oynanan müsabaka ile start alan okul sporlarının ilk müsabakasını Yozgat Valisi Ziya Polat’ta izledi. Müsabaka öncesinde ise orta yuvarlağa gelen Vali Polat, başlama vuruşunu yaparak Okul Sporlarının da startını vermiş oldu. Müsabaka öncesinde Okul Sporları İl Temsilcisi Abdullah Ceylan’dan bilgi alan Yozgat Valisi Ziya Polat, bu sene 38 branşta gerçekleştirilecek olan okul sporlarının dolu dolu geçeceğini söyledi. Centilmence hak edenin kazandığı bir Okul Sporları yılı dileyen Vali Polat, tüm takımlara başarı dileğinde bulundu.