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STADIN ÇiMLERi YANDI!

Bu yıl içerisinde tribünleri yıkılıp yapımına başlanan Bozok Stadında, Yozgatspor’un Süper Lige yükseldiği dönemde Hollanda’dan getirilen çimler sulanamadığı için yandı.

25 Mayıs 2021 Salı 00:10
STADIN ÇiMLERi YANDI!

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve tribünleri yıkılarak yeniden yapımına başlanan Yozgat Bozok Stadında sulama sisteminden kaynaklı sıkıntı nedeniyle çimlerinin yandığı bildirildi. 
Yozgat Gençlik ve Spor eksi İl Müdürlerinden Ferhat Erdem’in kendi sosyal medya hesabından gündeme getirdiği yanan stat çimlerinin, tribünlerdeki kazı çalışmaları sırasında sulama borularında sıkıntılar yaşandığı, bu süre zarfında ise Yozgat Belediyesi İtfaiye ekiplerinden destek alınarak stadın sulandığı ileri sürüldü. İtfaiye ekiplerinin yaptığı sulama çalışmalarının ise yetersiz kaldığı bu nedenle de çimlerin bir kısmının yandığı öğrenildi. Yaklaşık 3-4 günlük sulamada sıkıntının yaşandığını ancak sulama borularındaki arızanın giderilerek stat çimlerinin yeniden sulanmaya başladığını, çimlerin tekrar kendini toplaması içinde gerekli çalışmaların yapıldığı da ileri sürüldü. 

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STADIN ÇiMLERi YANDI!
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