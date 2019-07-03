Stadımız uygunsuz!

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu denetçileri tarafından Bozok Stadında yapılan denetimler ve incelemeler sonunda stat ile ilgili karar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yozgat Bozok stadının TFF Üçüncü Ligi müsabakalarının oynanmasına uygun olmadığı yönünde karar açıklarken, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne de gerekli yazılarını gönderdi. Statta 26 tane düzeltilmesi gereken hata bulunurken, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinin statta giderilebilecek eksikleri yerinde inceleme yapması bekleniyor.