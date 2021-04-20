STADI iNŞAATINA DEVAM

Geçtiğimiz sene içerisine ihalesi yapılan Bozok Stadında önce yıkım işi tamamlanmıştı. Daha sonra yüklenici firmaya Şubat ayı içerisinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarının startı verilen Bozok stadında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Stat çevresinde genişletme ve kazı çalışmaları yapılırken inşaatına ise önümüzdeki günlerde başlanması planlanıyor. 500 gün içerisinde tamamlanması amaçlanan Bozok stadında ödenek sıkıntısının ise bulunmadığı öğrenildi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat ile ilgili her konunun yakından takipçisi olduğunu Yozgat Bozok Stadını da takip ettiğini söyledi. Yıkımından yapımına kadar bütün aşamalarının takipçisi olacağını dile getiren Başer, ‘’Yozgat’ımızın yeni stadı Yozgat’a yakışır bir stat olacak. Sadece tribünlerden ibaret olmayacak olan yeni stadımızda iş yerleri de bulunacak’’ dedi.