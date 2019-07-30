Stadı gezdi

Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından yapılan incelemeler sonucunda Yozgat Bozok stadının TFF Üçüncü Ligi müsabakaları oynanmasına uygun olmadığına karar verilmişti ve TFF tarafından Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne stadın eksik listesi gönderilmişti. Bu liste doğrultusunda çalışmalarına başlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü stadın eksiklerini büyük ölçüde gidermişti. Bu eksikliklerin giderilmesi noktasındaki son durumu Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ile birlikte inceledi.