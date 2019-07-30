Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 26°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102686
ALTIN
255.419
DOLAR
5.5506
STERLİN
6.7609
EURO
6.1902

Stadı gezdi

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Yozgatspor’un müsabakalarını oynayacağı Bozok Stadında Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse incelemelerde bulundu.

Stadı gezdi

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Yozgatspor’un müsabakalarını oynayacağı Bozok Stadında Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse incelemelerde bulundu.

30 Temmuz 2019 Salı 00:00
153 Okunma
Stadı gezdi

Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından yapılan incelemeler sonucunda Yozgat Bozok stadının TFF Üçüncü Ligi müsabakaları oynanmasına uygun olmadığına karar verilmişti ve TFF tarafından Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne stadın eksik listesi gönderilmişti. Bu liste doğrultusunda çalışmalarına başlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü stadın eksiklerini büyük ölçüde gidermişti. Bu eksikliklerin giderilmesi noktasındaki son durumu Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ile birlikte inceledi. 

Son Güncelleme: 30.07.2019 09:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlk rakip Osmaniyespor
İlk rakip Osmaniyespor
Şampiyonlar gururlandırdı
Şampiyonlar gururlandırdı
Destek bekliyorlar
Destek bekliyorlar
KAMP BAŞLADI
KAMP BAŞLADI
Seray Polatlı’da
Seray Polatlı’da
YOZGATSPOR AFYON YOLCUSU
YOZGATSPOR AFYON YOLCUSU
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim