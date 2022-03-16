Stad inşaatı sürüyor

Yozgat Şehir Stadyumu inşaatının 2021 yılında başladığını ve hızlı bir şekilde sürdüğünü belirten Parlak gazetecilere, "Stadyum, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yozgat'a yaptığı büyük yatırımlardan biri. İnşaatın ağırlığını oluşturan önemli bir kısmı tamamlandı. Kalan kısımların daha hızlı tamamlanacağını tahmin ediyoruz ve bu yıl içerisinde hizmete açılacak. Stadyumun saha ve çimleri de yenilenecek." dedi.

Bakanlığın kentte çok sayıda yatırımının bulunduğunu aktaran Parlak, "Bu ay sonuna 20 semt sahasının ihalesi yapılacak. 10 tane de basketbol ve voleybol sahası yapacağız. Yine okullara ve belediyelere verilmek üzere 150 basket potası alacağız. Semt sahalarını genelde okul bahçesine yapıyoruz. Sahaları sadece şehir merkezleri değil, köylerde taşımalı eğitim veren okulların bahçesine de yapacağız. Köydeki öğrencilerimiz de sahalardan faydalanacak." diye konuştu.Parlak, kente 50 yataklı güreş eğitim merkezi yapılacağını anlatarak, "Yozgat'ta güreş yoğun ilgi görüyor. Bu nedenle eski gençlik merkezi binası yıkılacak, yerine 50 yataklı modern bir güreş eğitim merkezi yapılacak." ifadelerini kullandı.