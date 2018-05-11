Sporun yıldızları ödüllendirildi

Yozgat’a tekvando, güreş, Kick-Boks, Futsal gibi branşlarda temsil eden ve Türkiye çapında dereceler elde ederek Yozgat’ı gururlandıran 8 sporcu Cumhuriyet Alanında düzenlenen tören ile çeşitli hediyelerle ödüllendirildiler. Ödül töreninde Tekvando 19. Dönem Büyükler Balkan ikinci Asena Taşkıngöz, Tekvando Türkiye Şampiyonu Recep Tayyip Kılıç, ödüllerini Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın elinden aldı. Kick-Boks Türkiye ikincisi Mustafa Kaan Zararsız, Kick-Boks bölge birincisi Betül Zararsız, Gençler Tekvando Türkiye İkincisi Duygu Kaya, Türkiye üçüncüsü Embiya Taha Biçer, Muhammed Samed Duygulu, Güreş bölge birincileri Yunus Emre Baykal, İbrahim Çoşkun ve Yıldızlar Futsal Bölge Birincisi Sorgun Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ödüllerini Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılıçaslan’ın elinden aldı.

