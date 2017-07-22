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Sporumuzu incelediler

Sorgun Gençlik Derneğinin  ortak olduğu İspanya UCAM Üniversitesi tarafından Erasmus + Spor Programı kapsamında hazırlanan "SPIIS - SPort, Inclusion and Interculturality in Society" isimli Spor projesi İtalyan ve İspanyol katılımcıları Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer'i makamında ziyaret etti.

Sporumuzu incelediler

Sorgun Gençlik Derneğinin  ortak olduğu İspanya UCAM Üniversitesi tarafından Erasmus + Spor Programı kapsamında hazırlanan "SPIIS - SPort, Inclusion and Interculturality in Society" isimli Spor projesi İtalyan ve İspanyol katılımcıları Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer'i makamında ziyaret etti.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
22 Temmuz 2017 Cumartesi 07:10
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Sporumuzu incelediler

Kendi Ülkelerinde ve Ülkemizde sporcuların yetişme tarzlarını inceleyen Lourdes Merono, Antonio Sanhez ve Matteo Vella Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer'i de ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundular.
Ülke genelinde başarılı sporcuların yetiştiğini dile getiren Güneşer, ilimizde bir sporcu fabrikasını olduğunu belirterek yakın zamanlarda Avrupa ve Dünya Şampiyonu Olimpiyat İkincisi Milli Sporcumuz Rıza Kayaalp'in de İl Müdürlüğümüze bağlı Yozgat Güreş Eğitim Merkezinde eğitim aldığını vurguladı. 
Sadece güreş branşında değil diğer spor branşlarda da çalışmaların devam ettiğini belirten Güneşer "İl Müdürlüğümüz bünyesinde 13 farklı branşta sporcularımıza eğitim almak istedikleri spor branşlarında ücretsiz destek veriyoruz. Eğitim alan sporcularımızın tamamı lisanslı olup her biri yetenekli olduğu spor branşında alt yapı eğitimini alıyorlar ve başarılarının neticesinde büyük kulüplere transfer olarak Ülke geleceğine hizmette bulunuyorlar" dedi.
Ücretsiz eğitim verilmesinin taktir edilir olduğunun altını çizen ziyaretçiler kendi Ülkelerinde bireylerin spor yapmak için ciddi paralar harcadığının vurguladı. 
Hatıra fotoğrafı çekimin ardından ziyaretçiler tesislerde eğitim alan sporcuları yerinde incelediler.


 

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