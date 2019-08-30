SPORTİF KURSLARA DEVAM

Saraykent Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesine atanan antrenörlük kadrosu ile birlikte pek çok kurs açılmaya başlandı. Basketbol, futbol, badminton gibi yoğun ilgi gören kursların yanında yetenekli öğrencilerin taranması ile birlikte spor liselerine hazırlık kursları da başladı. Saraykent İlçesinde görev yapan Karakter ve Değer Eğitimi uzmanı, Antrenör Mehmet Ali Göğüş, 10-15 yaş gurubundaki çocuklara basketbol, futbol, badminton kursları verildiğini, Çok amaçlı bir Spor Salonu’nun bulunmasının spor branşlarında başarı çıtasına olumlu katkısının bulunduğunu kaydetti. Göğüş, ‘Bunun yanında gençlerimize yönelik açılan Pomem, Askeri okullar, bekçilik gibi spor mülakatlarına yönelik kurslarımızda devam etmektedir. Amacımız ülke ve dünya sporunun gelişimine katkı sağlayacak nesiller yetiştirmek, bunun yanında bilişsel, davranışsal yönden gelişimlerine katkı sağlamak, sporu bir araç olarak kullanıp yardımlaşma, sorumluluk, sevgi gibi değerlerin çocuklarımız tarafından içselleştirmelerini sağlamaktır’ dedi.