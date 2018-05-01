SPORSUZ OLMAZ!

Gazetemiz bürosunu ziyaret eden Şimşek, bir süre sohbet etti. Aday adaylığı sürecini, ve amacını anlattı. Ahmet Şimşek, Yozgatspor’un küme düşmesine üzüldüklerini, bir üst lige yeniden çıkabilmesi için destek vermeye çalıştıklarını kaydetti. Şimşek, ‘Yozgatspor’u üst liglere çıkartmalıyız. Herkes üzerine düşeni yaparsa, birinci lige, süper lige bile çıkartabiliriz. Çıkması lazım, Yozgat’ın bu ihtiyacı var. Sorgun Belediyespor birinci lige çıktı. Bazı maçlarını Yozgat’ta oynamasını sağlayacağız. Sorgun da bizim, Yozgat’ta bizim, tüm ilçelerimiz, beldelerimiz, köylerimiz bizim. Ayrımız garımız yok. Sevincimiz bir üzüntümüz bir’ diye konuştu.

