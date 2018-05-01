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SPORSUZ OLMAZ!

AK Parti’den Yozgat Milletvekili adaylığı için görevinden istifa eden Sorgun eski Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Yozgat’ta hızlı tren, havaalanı, ikinci Organize Sanayi Bölgesi gibi önemli ve uzun vadeli yatırımların devam ettiğini hatırlatarak, ‘Sporda da aynı başarıyı yakalamak durumundayız. Bu il için spor önemli, gerekli. Bir şekilde üzerimize düşen görev olursa elimizden geldiğince destek vermeye yine devam ederiz’ dedi.

SPORSUZ OLMAZ!

AK Parti’den Yozgat Milletvekili adaylığı için görevinden istifa eden Sorgun eski Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Yozgat’ta hızlı tren, havaalanı, ikinci Organize Sanayi Bölgesi gibi önemli ve uzun vadeli yatırımların devam ettiğini hatırlatarak, ‘Sporda da aynı başarıyı yakalamak durumundayız. Bu il için spor önemli, gerekli. Bir şekilde üzerimize düşen görev olursa elimizden geldiğince destek vermeye yine devam ederiz’ dedi.

01 Mayıs 2018 Salı 07:00
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SPORSUZ OLMAZ!

Gazetemiz bürosunu ziyaret eden Şimşek, bir süre sohbet etti. Aday adaylığı sürecini, ve amacını anlattı. Ahmet Şimşek, Yozgatspor’un küme düşmesine üzüldüklerini, bir üst lige yeniden çıkabilmesi için destek vermeye çalıştıklarını kaydetti. Şimşek, ‘Yozgatspor’u üst liglere çıkartmalıyız. Herkes üzerine düşeni yaparsa, birinci lige, süper lige bile çıkartabiliriz. Çıkması lazım, Yozgat’ın bu ihtiyacı var. Sorgun Belediyespor birinci lige çıktı. Bazı maçlarını Yozgat’ta oynamasını sağlayacağız. Sorgun da bizim, Yozgat’ta bizim, tüm ilçelerimiz, beldelerimiz, köylerimiz bizim. Ayrımız garımız yok. Sevincimiz bir üzüntümüz bir’ diye konuştu.
 

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