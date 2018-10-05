Sporda sorun sürüyor

Spor salonlarımızdaki eksiklikler raporda dile getirildi. Yozgat’taki bazı spor salonlarının standart ölçüleri taşımadığı için bazı sportif müsabakaların oynanamadığı gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıktı. Sportif alanların inşaat projesi aşamasında görmezden gelinen ince detay, bazı sportif müsabakaların icrasını da engellemiş oluyor.

İl Genel Meclisi Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından Sorgun’daki spor tesislerinin durumu hakkındaki raporda da eksiklikler gün yüzüne çıktı. Sorgun ilçe stadında güvenlik kamerası bulunmadığı, spor salonunda 1 adet işçi görevlendirildiği ve yeterli olmadığı dile getirildi. İlçedeki gençlik merkezinin de personel yetersizliği yaşadığı vurgulandı. Sorgun ilçesinde Voleybol Erkekler Birinci Liginde mücadele veren Sorgun Belediyespor ile Tekerlekli Sandalye Bölgesel Amatör Basketbol Liginde mücadele veren Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı da, ilçedeki spor salonunun nizami ölçülere sahip olmamasından dolayı, bu seneki maçlarını Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonunda oynayacağı öğrenildi.