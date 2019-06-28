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Sporda şiddet yasası yenilendi

PROFESYONEL Liglerde mücadele eden takımları kapsayacak olan sporda şiddet yasası yenilendi. Daha önce stat ve çevresinde çıkan olayları kapsayan yasa daha da genişletilerek sosyal medya üzerinden yapılan hakaretleri de kapsar hale getirildi.

Sporda şiddet yasası yenilendi

PROFESYONEL Liglerde mücadele eden takımları kapsayacak olan sporda şiddet yasası yenilendi. Daha önce stat ve çevresinde çıkan olayları kapsayan yasa daha da genişletilerek sosyal medya üzerinden yapılan hakaretleri de kapsar hale getirildi.

28 Haziran 2019 Cuma 00:00
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Sporda şiddet yasası yenilendi

Edinilen bilgiye göre Twitter ve diğer mecralarca birbirine küfür ve hakaret edenler direkt 3 yıla kadar hapis cezası alacak. Maçlarda meşale yakana 6 aydan 2 yıla kadar hapis, Karaborsa satış yapana 6 aydan 1 yıla kadar hapis, Statlara girişte biyometrik kimlik uygulaması yapılacak, deplasman otobüsleri, güzergahları, antrenman sahaları ceza kapsamına girecek, Süper Lig ve 1. Lig dışında tüm liglerde E-bilet uygulanacak, Maske ve yüzü kapalı şekilde olayların içinde yer almanın suçları yarı yarıya artacak. Bu Arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda' değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü. Görüşmede Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de yer aldı. Başer, 'Kanun teklifimizin Türk sporu için hayırlı olmasını diliyorum' diye paylaşımda bulundu.

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