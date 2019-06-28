Sporda şiddet yasası yenilendi

Edinilen bilgiye göre Twitter ve diğer mecralarca birbirine küfür ve hakaret edenler direkt 3 yıla kadar hapis cezası alacak. Maçlarda meşale yakana 6 aydan 2 yıla kadar hapis, Karaborsa satış yapana 6 aydan 1 yıla kadar hapis, Statlara girişte biyometrik kimlik uygulaması yapılacak, deplasman otobüsleri, güzergahları, antrenman sahaları ceza kapsamına girecek, Süper Lig ve 1. Lig dışında tüm liglerde E-bilet uygulanacak, Maske ve yüzü kapalı şekilde olayların içinde yer almanın suçları yarı yarıya artacak. Bu Arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda' değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü. Görüşmede Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de yer aldı. Başer, 'Kanun teklifimizin Türk sporu için hayırlı olmasını diliyorum' diye paylaşımda bulundu.