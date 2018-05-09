SPORDA ENGEL YOK

Sorgun Bedensel Engelliler Umut Derneği Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu, ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Taner Yıldız’ı makamında ziyaret ederek, hazırladıkları projeye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. ORAN Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Timur Yıldız, Sorgun Bedensel Engelliler Umut Derneği Spor Kulübü ile ortaklaşa olarak ‘Sahada engeller ortadan kalkıyor’ isminde TANAP Sosyal Destek Programından yararlanmak üzere bir proje yazdıklarını söyledi. Yazılan projenin TANAP tarafından kabul edildiğini dile getiren Yıldız, 127 bin lira destek aldıklarını ve alınan bu destek ile 5 tane engelli sporcu sandalyesi alacaklarını belirtti. Sorgun Bedensel Engelliler Umut Derneği Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu ise, Bölgesel Tekerlekli Sandalye Lig’inde kulüplerinin mücadele ettiğini, hasta sandalyesi ile başladıkları spora TANAP Sosyal Destek Programı kapsamında alınacak destek ile artık sporcu sandalyeleri ile spor yapacaklarını ifade etti. Proje yazma esnasında Yozgat ORAN Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi’nin kendilerine büyük destek olduğunun altını çizen Altunkuyu, ‘’Yozgat Oran Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa hazırladığımız ‘Sahada engeller ortadan kalkıyor’ projesinin kabul edilmesinden dolayı çok mutluyuz. ORAN Kalkınma Ajansının Yatırım Destek Ofisinin büyük desteği ile bu proje kabul gördü. Bu projede bizlere desteklerini esirgemeyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Oran Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız ile Yozgat YDO Uzmanı Yasin Zicin’e teşekkür ediyorum’’ dedi.

