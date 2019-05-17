Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
87204
ALTIN
250.417
DOLAR
6.0238
STERLİN
7.7456
EURO
6.7331

Sporcuları tebrik etti

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Wushu Kung Fu Şampiyonasında ilçelerini temsil eden öğrencileri tebrik etti.

Sporcuları tebrik etti

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Wushu Kung Fu Şampiyonasında ilçelerini temsil eden öğrencileri tebrik etti.

17 Mayıs 2019 Cuma 00:00
15 Okunma
Sporcuları tebrik etti

Yalçın Türkiye Okul Sporları Wushu Kung Fu Şampiyonası Yıldızlar kategorisinde Akdağmadeni ilçesini temsil eden Melikli İlkokulu'nu ziyaret ederek dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Okullar arası Türkiye Şampiyonasını Rabia Karadaş Türkiye 3'cüsü, Mikail Uzel Türkiye 5'incisi ve Sümeyyenur Bostan ise Türkiye 8'incisi olarak tamamlayıp Akdağmadeni ilçesinin gururu oldular. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın bu başarılara kayıtsız kalmayarak dereceye giren sporculara spor malzemeleri hediye etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Saraykent gözünü zirveye dikti
Saraykent gözünü zirveye dikti
Yozgatspor ulusal basında
Yozgatspor ulusal basında
Tribünde Yozgatspor atkısı
Tribünde Yozgatspor atkısı
Judo’da Yozgat’ı temsil etti
Judo’da Yozgat’ı temsil etti
Saha komiserleri aday kursu
Saha komiserleri aday kursu
Gençler Ata için yürüdüler
Gençler Ata için yürüdüler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim