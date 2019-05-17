Sporcuları tebrik etti

Yalçın Türkiye Okul Sporları Wushu Kung Fu Şampiyonası Yıldızlar kategorisinde Akdağmadeni ilçesini temsil eden Melikli İlkokulu'nu ziyaret ederek dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Okullar arası Türkiye Şampiyonasını Rabia Karadaş Türkiye 3'cüsü, Mikail Uzel Türkiye 5'incisi ve Sümeyyenur Bostan ise Türkiye 8'incisi olarak tamamlayıp Akdağmadeni ilçesinin gururu oldular. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın bu başarılara kayıtsız kalmayarak dereceye giren sporculara spor malzemeleri hediye etti.