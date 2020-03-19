SPORCULARI KABUL ETTi

Beden Eğitimi Öğretmeni Arzu Yanıkdemir, Yozgat’ta ikinci olan kız Voleybol takımını makamında kabul eden Bozdağ, sporun insan yaşamındaki öneminde bahsetti, göstermiş oldukları başarıdan dolayı tüm sporcuları tebrik ederek, günün anısına hediye takdiminde bulundu. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, spora her daim destek olacağını ifade ederek, bu konuda gençleri yetiştiren Beden Eğitimi Öğretmeni Arzu Yanıkdemir ve Okul idarecilerini tebrik etti, nice güzel başarılar elde etmelerini temennisinde bulundu.