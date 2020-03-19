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SPORCULARI KABUL ETTi

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Yozgat'ta düzenlenen Okul Sporları müsabakalarında mücadele veren Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi sporcularını makamında kabul etti.

19 Mart 2020 Perşembe 03:51
SPORCULARI KABUL ETTi

Beden Eğitimi Öğretmeni Arzu Yanıkdemir, Yozgat’ta ikinci olan kız Voleybol takımını makamında kabul eden Bozdağ, sporun insan yaşamındaki öneminde bahsetti, göstermiş oldukları başarıdan dolayı tüm sporcuları tebrik ederek, günün anısına hediye takdiminde bulundu. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, spora her daim destek olacağını ifade ederek, bu konuda gençleri yetiştiren Beden Eğitimi Öğretmeni Arzu Yanıkdemir ve Okul idarecilerini tebrik etti, nice güzel başarılar elde etmelerini temennisinde bulundu. 

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SPORCULARI KABUL ETTi
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