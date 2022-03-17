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Sporculardan ziyaret

Akdağmadeni Belediyespor ve Akdağmadeni Halk Eğitim Merkezi Wushu Kung-Fu Tuıshou sporcuları Yozgat Valisi Ziya Polat’ı ziyaret ettiler.

17 Mart 2022 Perşembe 00:49
Sporculardan ziyaret

Antalya’da düzenlenen Türkiye Wushu Kung-Fu Tuıshou Şampiyonasına damga vuran Akdağmadeni Belediyespor ve Akdağmadeni Halk Eğitim Merkezi sporcularını kabul eden Vali Polat sporcuların göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik etti. Vali Polat, dereceye giren sporcu ve eğitmenlerini tebrik ederek, başarıların devamını diledi. Turnuvadan 11 madalyayla dönen sporcular 3 birincilik, 2 ikincilik ve 6'da üçüncülük kazandı. Ayrıca Bulgaristan’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına 3 sporcu katılacak. Vali Polat, Yozgat’ta sporun yayılması ve her gencin bir spor dalına yönelmesi için Yozgat Valiliği olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi. Yaptıkları branşlarda başarılı öğrencileri görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Vali Polat, öğrencilerde Avrupa’da yapılacak olan turnuvadan da madalya beklediğini sözlerine ekledi. 

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