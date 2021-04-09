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Sporculardan Yalçın’a ziyaret

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Uluslararası Kick-Boks turnuvasına katılacak olan sporcuları makamında kabul etti.

09 Nisan 2021 Cuma 00:20
Sporculardan Yalçın’a ziyaret

Antalya’da düzenlenecek olan 6’uncu Uluslararası Türkiye açık Kick-Boks Avrupa kupası müsabakalarına Akdağmadeni’nden iki sporcu katılacak. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ve Akdağmadeni Belediyesinin destekleriyle devam eden Kick-Boks kursuna kayıtlı sporcular Samet Başkal ve Semih Gürbenç turnuva öncesinde Antrenör Yunus Avcı ile birlikte Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın ziyaret etti. Sporculara düzenlenen turnuvada başarılar dileyen Başkan Yalçın, ‘’Sporcularımızın turnuvada kazandıkları başarılarla Akdağmadeni’ne döneceklerine inancımız tamdır. Kendini spor alanında geliştiren geleceğe sağlam adımlarla yürüyen sporcularımızın her zaman olduğu gibi yanında olmaya devam edeceğiz. Antrenörümüz Yunus Avcı hocamıza ve gençlerimize üstün başarılar diliyorum’’ dedi. Antrenör Yunus Avcı ise ‘’Turnuvada başarılı dereceler alır ve tekrardan Belediye Başkanımızı ziyaret ederiz. Spora ve sporcuya verdiği destek ve katkılardan dolayı Belediye Başkanımız Nezih Yalçın’a şahsım ve sporcularım adına teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. 

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Sporculardan Yalçın’a Ziyaret
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